Conto alla rovescia per l’attivazione, entro il 15 settembre, della carta acquisti “Dedicata a te”, il bonus "una tantum" per comprare beni alimentari di prima necessità e rivolto a chi ne ha più bisogno. Oltre quella data i beneficiari che non hanno effettuato almeno un acquisto con la prepagata perderanno l’intero importo. Ecco le istruzioni per utilizzarla

Carta acquisti Inps, in quali negozi usarla e come attivarla entro il 15 settembre