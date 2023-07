Carta acquisti Inps, dove usarla e come attivarla entro 15 settembre

I comuni hanno iniziato a distribuire agli uffici postali le prepagate “Dedicata a te”, contributo statale una tantum da 382,5 euro riservato ai nuclei con Isee annuo fino a 15mila euro che versano in difficoltà economica a causa del caro-vita e che non ricevono altri sussidi pubblici. Una volta ritirata la social card in Posta, il beneficiario ha tempo fino al 15 settembre per attivarla effettuando almeno un acquisto tra i generi alimentari ammessi dal ministero dell'Agricoltura presso i negozi aderenti