I TREND DEGLI AFFITTI - A Napoli affittare una casa costa, in media, 13 euro al metro quadro (+7% su base annua). L’offerta di immobili in locazione diminuisce più drasticamente rispetto allo stock in vendita: -41,6% nell’ultimo anno. Bari è la città che ha mostrato la crescita più importante del gruppo su base annua, pari al +13,8%, con l’affitto medio al metro quadro che raggiunge quota 10,7 euro. Palermo si conferma la più economica delle tre città anche sul fronte affitti, con 8,2 euro al metro quadro di media, seppur in crescita del 9,4% nell’ultimo anno