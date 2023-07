3/7 ©IPA/Fotogramma

Comprare casa nel nostro Paese costa oggi, in media, 2.125 euro al metro quadro, in rialzo del 2,5% rispetto all'inizio del 2023. I canoni d'affitto, invece, sono cresciuti del 5,4% nello stesso periodo, attestandosi a 12,5 euro al metro quadro di media in Italia

Case in vendita in Italia, ecco i quartieri più convenienti per comprare