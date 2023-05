È quanto emerge da un sondaggio di Immobiliare.it: per il 73,7% degli intervistati, l’acquisto di una casa rimane l’investimento migliore per i propri figli. Seguono l’ingresso in fondi di investimento e la polizza vita. Più del 64% del campione vorrebbe la seconda casa in una grande città italiana, mentre meno del 3% guarda all’estero