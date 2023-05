Mercato immobiliare, i consigli di McKinsey per resistere alla crisi

3/10 ©IPA/Fotogramma

CREARE SOLUZIONI PER I CLIENTI E NON SOLO SPAZI FISICI – Dalla chiusura degli uffici nei primi momenti della pandemia in poi, la concezione degli spazi di lavoro è cambiata. Per questo anche il settore immobiliare, suggerisce McKinsey, deve ripensare alle soluzioni che offre, puntando su “location in cui i dipendenti vogliono passare del tempo, design dinamici che possono rispondere sia a esigenze collettive che individuali”. A questo si aggiungono tecnologie per il lavoro ibrido, sistemi digitali per ordinare cibi e bevande e sistemi di parcheggio innovativi

