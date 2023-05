3/8 ©IPA/Fotogramma

Milano risulta la città più cara d’Italia per chi vuole comprare casa. In media si spendono 4.263 al metro quadro, per cui un bilocale da 65 metri quadri ha una rata mensile del mutuo di 1.282 euro, concessa a un reddito minimo di 4.272 euro. Lo stesso immobile da pagare con l’affitto costa mensilmente 1.038 euro al mese. Cioè si spendono 244 euro in meno stando in affitto. E la situazione resta quasi uguale anche per un trilocale

