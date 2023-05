9/11 ©Ansa

I NUMERI DI TORINO - Cinquantamila case sfitte per 6mila famiglie che chiedono una casa popolare, che però non ottengono pur avendone i requisiti. Questi sono alcuni dei numeri presenti a Torino, perché poi ci sono anche altri 20mila nuclei famigliari che non sono abbastanza poveri per chiedere un alloggio all'Atc ma al tempo stesso non possono permettersi un affitto ai prezzi attuali. Gli studenti così sono costretti a pagare cifre esorbitanti per gli affitti, con la conseguente nascita di studentati privati a pagamento