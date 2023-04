Affitti brevi, governo alla stretta. Le idee di Comuni e proprietari

6/8 ©LaPresse

SERVE UN INTERVENTO NAZIONALE – Il problema degli affitti brevi è un tema che non riguarda soltanto le città italiane ma anche quelle europee: per questo servono delle risposte macro, in grado di dare una soluzione generale. “Il turismo non deve essere considerato un problema ma va governato. Si parla di un fenomeno globale e l’idea che un sindaco da solo possa risolvere un problema globale che riguarda intere nazioni è una assurdità. Per questo chiediamo un intervento a livello nazionale”, ha evidenziato il sindaco di Firenze Dario Nardella

Milano, volano affitti per Design Week: quasi 4mila euro a settimana