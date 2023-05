Caro affitti a Roma, studenti in tenda davanti alla Sapienza

Economia

Secondo i dati di Immobiliare.it, il capoluogo lombardo è nettamente la più cara tra le città per universitari, con 628 euro di media al mese per l'affitto di una singola. Facile.it conferma: +11% dei prezzi in un anno. Sul podio dei prezzi Bologna e Roma. A Bari e Palermo gli aumenti maggiori nel periodo ottobre-marzo. Ecco la classifica

La studentessa di ingegneria Ilaria Lamera (in foto), che per protesta ha dormito alcune notti in tenda di fronte al Politecnico di Milano, ha messo nuovamente sotto i riflettori la questione del caro affitti, critica non solamente per gli studenti. Il capoluogo lombardo è nettamente la più cara tra le città per universitari, con 628 euro di media al mese per l'affitto di una stanza singola