Mutuo tasso fisso, quanto costa in più rispetto al 2022: il confronto

In meno di un anno – sono passati 10 mesi dal primo rialzo tassi della BCE, era luglio del 2022 – le condizioni per chi compra casa e accende un mutuo sono peggiorate in modo netto. E così velocemente che basta il rinvio di qualche settimana (tra documenti, appuntamento dal notaio per il rogito, ecc.) per ritrovarsi a dover pagare rate sempre più salate. Di quanto?