Australian Open, ora Sinner-Giron: azzurro avanti due set. Risultati

Proseguono gli Australian Open, primo torneo Slam della stagione in corso a Melbourne. Oggi si chiude il terzo turno del singolare maschile e femminile. Quattro gli italiani impegnati: Lorenzo Sonego ha conquistato gli ottavi battendo l'ungherese Fabian Marozsan, Lorenzo Musetti è stato eliminato dall'americano Ben Shelton, Jasmine Paolini sta affrontando l’ucraina Elina Svitolina ed è in campo ora anche il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, che ha vinto il primo set 6-3 e il secondo 6-4 contro l'americano Marcos Giron. Esordio vincente, poi, per il doppio misto azzurro formato da Sara Errani e Andrea Vavassori.

Sonego agli ottavi, Musetti out, bene il doppio misto Lorenzo Sonego si è qualificato per gli ottavi di finale degli Australian Open: nel terzo turno il piemontese ha battuto l'ungherese Fabian Marozsan in quattro set, con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-1, 6-2 in 3 ore e 16 minuti di gioco. Agli ottavi Sonego sfiderà lo statunitense Learner Tien, che ha battuto il francese Corentin Moutet 7-6, 6-3, 6-3. Si ferma al terzo turno, invece, il cammino di Lorenzo Musetti: l'azzurro è stato battuto in quattro set dallo statunitense Ben Shelton, che si è imposto col punteggio di 6-3, 3-6, 6-4, 7-6. Agli ottavi Shelton sfiderà il francese Gael Monfils. Esordio vincente, poi, per il doppio misto azzurro formato da Sara Errani e Andrea Vavassori: la coppia azzurra ha battuto 6-3, 6-4 quella australiana formata da Destanee Aiava e Omar Jasika. Al secondo turno gli azzurri affronteranno il doppio misto britannico Olivia Nicholls e Henry Patten. Vedi anche Australian Open, avanti Errani/Paolini e Bolelli/Vavassori. Risultati

Cos’è successo oggi Guardando oltre gli italiani, il francese Gaël Monfils, n.41 al mondo, ha battuto lo statunitense Taylor Fritz, n.4 Atp, al terzo turno e si è qualificato per gli ottavi di finale. Il 38enne parigino, che a inizio gennaio è diventato il più anziano vincitore di un torneo del circuito principale dal 1977, si è imposto per 3-6, 7-5, 7-6 (7/1), 6-4 e ora affronterà lo statunitense Ben Shelton (che ha battuto il nostro Lorenzo Musetti). In campo femminile, la numero 2 al mondo Iga Swiatek si è qualificata per gli ottavi di finale grazie a una schiacciante vittoria al terzo turno contro la britannica Emma Raducanu (61 al mondo). La tennista polacca ha vinto 6-1, 6-0 contro la rivale. Negli ottavi di finale Swiatek affronterà la tedesca Eva Lys (128a), che ha battuto in tre set la rumena Jacqueline Cristian (82a). Vincitrice di cinque tornei, Swiatek è stata eliminata al terzo turno a Melbourne nel 2024. Il suo miglior risultato all'Australian Open è una semifinale, raggiunta nel 2022.

Le partite di oggi degli italiani UOMINI SINNER (Ita) - Giron (Usa)

Shelton (Usa) - MUSETTI: 6-3, 3-6, 6-4, 7-6(7/5)

(Usa) - MUSETTI: 6-3, 3-6, 6-4, 7-6(7/5) SONEGO (Ita) - Marozsan (Hun): 6-7(3/7), 7-6(8/6), 6-1, 6-2 DONNE Svitolina (Ukr) - PAOLINI (Ita) DOPPIO MISTO Errani/Vavassori - Aiava/Jasika Gli altri principali risultati di oggi UOMINI De Minaur (Aus) - Cerundolo (Arg): 5-7, 7-6 (7/3), 6-3, 6-3

(Aus) - Cerundolo (Arg): 5-7, 7-6 (7/3), 6-3, 6-3 Monfils (Fra) - Fritz (Usa): 3-6, 7-5, 7-6(7/1), 6-4

(Fra) - Fritz (Usa): 3-6, 7-5, 7-6(7/1), 6-4 Kecmanovic (Srb) - Rune (Den) DONNE Swiatek (Pol) - Raducanu (Gbr): 6-1, 6-0

(Pol) - Raducanu (Gbr): 6-1, 6-0 Navarro (Usa) - Jabeur (Tun) : 6-4, 3-6, 6-4

(Usa) - Jabeur (Tun) : 6-4, 3-6, 6-4 Rybakina (Kaz) - Yastremska (Ukr): 6-3, 6-4

(Kaz) - Yastremska (Ukr): 6-3, 6-4 Keys (Usa) - Collins (Usa) Vedi anche Tennis, Djokovic: "Nel 2022 in Australia mi hanno avvelenato"