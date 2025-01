Sinner si separa dal coach Darren Cahill a fine stagione

"Questa è l'ultima stagione da coach di Darren Cahill". Jannik Sinner sorprende tutti, dopo aver vinto nel secondo turno degli Australian Open. "Lo aveva detto lui in un'intervista, non è una novità - ha aggiunto, ai microfoni di Eurosport, il n.mondiale, tradendo un certo imbarazzo - Poi vediamo". Sinner è allenato da Cahill, in coppia con Simone Vagnozzi, da quasi tre anni; il coach australiano ad ottobre festeggerà i 60 anni.

"Darren me lo aveva detto in privato, diciamo che questa cosa mi è scappata...Glielo ho anche detto che forse non avrei dovuto parlarne, ma lui ha risposto 'fa niente'". Jannik Sinner, a Sky, torna a parlare dell'addio del coach Darren Cahill a fine anno, di cui ha parlato dopo aver superato il secondo turno degli Australian Open. "Tante cose possono cambiare in un anno, tutti sanno quanto è stato importante per me e per la mia carriera", ha concluso Sinner.