IN COSA CONSISTE - Il beneficio presuppone la presentazione al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di un progetto per il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati agli enti del Terzo settore destinatari del contributo e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità no profit