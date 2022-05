1/10 ©IPA/Fotogramma

In Italia aumentano le donazioni del 5 per mille. In un decennio le erogazioni sono aumentate di oltre il 61%, superando i 518 milioni di euro nel 2020, secondo il report della Fondazione per la Sussidiarietà

GUARDA IL VIDEO: Fisco: 5 per mille registra +61% in 10 anni