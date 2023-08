Maggioranza al lavoro per evitare lo stop al taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi. Per la Sanità il ministro Schillaci chiede 3-4 miliardi per incentivi al personale sanitario e il superamento del tetto per le assunzioni. Lega in pressing sull’ipotesi di Quota 41 mentre Forza Italia spinge sul consolidamento degli assegni minimi