9/10 ©IPA/Fotogramma

Per quanto riguarda le modalità di accredito, chi riceve l’assegno direttamente sul conto corrente bancario ha solo da attendere. Per il ritiro in contanti dei trattamenti, così come degli assegni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, è possibile rivolgersi agli uffici postali sul territorio

La manovra “complessa” che aspetta Governo e partiti. Pronti a prendersi la rivincita