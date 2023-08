10/10 ©IPA/Fotogramma

Tra le ipotesi che circolano in vista dell'apertura della sessione di bilancio c’è il ritorno per il 2024 di Quota 102, il sistema che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi e 61 di età. La misura interesserebbe 150mila lavoratori con un costo stimato per lo Stato di 3,5 miliardi di euro. In questo caso la proiezione è basata su un’adesione totale dal momento che – a differenza di Quota 41 – non ci sarebbero penalizzazioni relative all’assegno

