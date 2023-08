La manovra “complessa” che aspetta Governo e partiti. Pronti a prendersi la rivincita

La rassicurazione che arriva in questo ultimo squarcio di ferie agostane a Giorgia Meloni per ora sembra essere quella di una manovra “complicata”, copyright del ministro Giorgetti, ma non di un terreno di scontro. Fratelli d’Italia ha tracciato la linea netta della difesa del poter d’acquisto per i redditi più bassi attraverso il taglio del cuneo fiscale, strada vera, sostengono in maggioranza, per garantire salari adeguati senza pesare sulle aziende, ma anzi aiutando chi crea ricchezza. Sono tutti d’accordo, da Antonio Tajani ad Adolfo Urso, sulla conferma del taglio al cuneo: mantenere la sforbiciata fino a sette punti costa tra i 9 e i 10 miliardi. E se al momento la manovra viene quotata tra i 20 e i 30 miliardi, i soldi che restano non consentiranno grandi slanci.