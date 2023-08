10/10 ©IPA/Fotogramma

Per far fronte all’inflazione, alcuni Paesi in cui non c’è l’indicizzazione hanno stabilito un aumenti degli stipendi. È accaduto in Germania - +5-5,5% per i dipendenti pubblici - in Francia e in Spagna (+9,5% in tre anni per i dipendenti pubblici)

Il sondaggio: per il 40% degli italiani la situazione finanziaria familiare è peggiorata