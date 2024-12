Enna, prete condannato per violenza sessuale: vescovo indagato

Bufera nella diocesi di Piazza Armerina (Enna) dove il vescovo Rosario Gisana ed il suo vicario generale, Vincenzo Murgano, attualmente parroco della chiesa madre del capoluogo, risultano indagati da parte della procura di Enna con l’accusa di falsa testimonianza. La vicenda è legata al processo che ha visto imputato il sacerdote ennese Giuseppe Rugolo, che si è concluso lo scorso 5 marzo con una condanna pari a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale a danno di minori, come segnala anche il quotidiano “La Repubblica”. Proprio al termine del processo in questione la parte civile, nella persona di Antonio Messina, giovane archeologo che aveva denunciato il sacerdote, ha presentato un esposto in procura dopo il quale i pm vogliono far ancora più luce sulla vicenda.