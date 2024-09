La coppia si era sposata in chiesa dopo 17 anni di convivenza e il marito della donna non si dà pace. Ai giornali francesi ha raccontato che rimarrà "traumatizzato a vita" per quello che è successo. Don Gerson Peres è stato allontanato dalla comunità locale ma del suo ruolo nella chiesa potrà decidere solo il Vaticano

Tre mesi prima aveva celebrato le loro nozze, poi il parroco di Brignoles, in Francia, ha avuto una relazione con la sposa. La storia è diventata di pubblico dominio domenica scorsa quando i parrocchiani hanno appreso che don Gerson Peres, protagonista della vicenda, ha dovuto lasciare la guida della chiesa di Saint-Sauveur a causa dell’adulterio. La coppia si era sposata in chiesa dopo 17 anni di convivenza e il marito della donna non si dà pace. Ai giornali francesi ha raccontato che rimarrà "traumatizzato a vita" per quello che è successo. "Sono una persona molto religiosa. Ho persino un tatuaggio della Vergine Maria sull’avambraccio sinistro. Vivevo con mia moglie da 17 anni. Abbiamo cresciuto insieme due figli, tra cui una avuta insieme. Mi sono risposato in chiesa tre mesi fa. Non avrei mai potuto immaginare che sarebbe successo quello che è successo", ha detto