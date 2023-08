4/10 ©Ansa

"Gli incrementi dei prezzi a scaffale degli ultimi mesi nella maggior parte dei casi non si sono tradotti in maggiori profitti e serviranno solo a coprire parzialmente i costi in continua crescita", denuncia Marco Serafini, presidente Anicav, (Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali). Il prezzo riconosciuto alla parte agricola, afferma, "ha visto aumenti fino al 40% rispetto allo scorso anno, portando il prezzo medio di riferimento del pomodoro tondo a 150 euro/ton sia al Nord che al Sud. Una situazione non facile per le nostre aziende"