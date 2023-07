Delega fiscale, via prelievo forzoso e sanzioni penali a chi collabora

7/10 ©Ansa

Per il Pd queste modifiche sono "una sorta di scudo preventivo" per chi fa dichiarazioni infedeli. Gli emendamenti della destra approvati in commissione "disegnano da un lato l'inizio di un clamoroso attacco all'Agenzia delle entrate e dall'altro un regalo a grandi e piccoli evasori abituali", insomma, "un festival dei condoni", dice il capogruppo Dem a Palazzo Madama Francesco Boccia, che già aveva abbandonato i lavori in commissione per lo stop ai fondi Lep. Avverte anche sul rischio per le casse dello Stato: "È una bomba messa sotto al nostro sistema fiscale"