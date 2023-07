Legge delega riforma Fisco, cos’è il concordato preventivo biennale

3/9 ©Ansa

Per definire la cifra, l’Agenzia delle Entrate farà una stima del reddito lordo del contribuente in base alle informazioni in suo possesso. Il contribuente, se riterrà la proposta adeguata e la accetterà, pagherà per due anni quella cifra e riceverà meno controlli da parte del Fisco. Inoltre, anche se alla fine del biennio il reddito effettivo guadagnato risulterà superiore rispetto alle stime delle Entrate, il contribuente non dovrà versare soldi in più

