Casa, come indicare il credito d’imposta per il riacquisto nel 730

L’agevolazione fiscale spetta a chi vende l’abitazione acquistata con le detrazioni della prima casa ed entro un anno ne compra un’altra applicando gli stessi benefici. Per usufruire del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa occorre compilare il rigo G1 nel Modello "730/2023" del quadro G e il rigo CR7 nel Modello "Redditi PF". Lo sconto non potrà essere richiesto da coloro che lo hanno già usato per ridurre imposte di registro, ipotecarie, catastali oppure i contributi sulle successioni