Aumento tassi mutui, durata più lunga per chi è in difficoltà

Le banche tentano di rendere concreto l’invito del governo a venire incontro a chi è in difficoltà con le rate del mutuo a tasso variabile, aumentate in modo consistente nell’ultimo anno col rialzo del costo del denaro.

L'ipotesi allo studio

Una delle ipotesi a cui lavora l’Abi, l’associazione bancaria, è quella di dare più tempo a chi è in ritardo, bloccando l’importo da versare per un certo numero di mesi, una circostanza che permette di diluire i versamenti ma – ovviamente - comporta più interessi totali da sborsare. Questa possibilità varrebbe solo per chi è rimasto indietro per non più di tre mesi: se si supera questa soglia, infatti, il mutuo – secondo le regole europee - va classificato come deteriorato e a quel punto non ci sono possibilità di sconti.