La Bce alza i tassi d'interesse di un quarto di punto al 4%

L'inflazione scende, ma resta alta per troppo tempo

Per l'Istituto centrale, "l'inflazione è in calo, ma si prevede che rimarrà troppo alta per troppo tempo. Il Consiglio direttivo è determinato a garantire che l'inflazione ritorni tempestivamente al suo obiettivo a medio termine del 2%. Pertanto, oggi ha deciso di aumentare di 25 punti base i tre tassi di interesse chiave della Bce". L'aumento dei tassi, si legge, "riflette la valutazione aggiornata del Consiglio direttivo delle prospettive di inflazione, la dinamica dell'inflazione sottostante e la forza della trasmissione della politica monetaria.

Riviste al ribasso le stime sul Pil: +0,9% quest'anno

Riviste leggermente al ribasso le stime sulla crescita per quest'anno e il prossimo: il Pil crescerà di 0,9% nel 2023 (a marzo era visto a +1%), 1,5% nel 2024 (a marzo era stimato +1,6%) e 1,6% nel 2025.