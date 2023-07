Patuelli a Sky TG24: “Parlate con banca prima di difficoltà con mutuo”

I mutuatari con tasso variabile che affrontano l'aumento della rata "devono porre il problema alla banca prima che il problema esploda" perché così gli istituti possono, se i clienti sono in regola con i pagamenti, ridiscutere e rimodulare di comune accordo la durata e l'importo o usare gli strumenti delle surroghe o i fondi pubblici per chi si trova in difficoltà come il Fondo Gasparrini. Lo afferma, ai nostri microfoni, Antonio Patuelli. Secondo il presidente Abi "vi è una rigidezza, che non dipende dalle banche, derivante dalle norme dell'autorità europea Eba che è rigidissima per le ristrutturazioni dei mutui". Il presidente dell'Abi ha ricordato come il 63% dei mutui sia a tasso fisso e le banche "stanno già facendo uno sforzo" visto l'aumento dei costi sulla raccolta. "A parte il conto corrente che è un servizio, le banche pubblicizzano, in concorrenza fra loro, i conti deposito con tassi al 3-4%". Patuelli ha quindi aggiunto come sia anche interesse delle banche che imprese e famiglie non vedono "deteriorato il loro debito".