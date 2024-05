Scuola, personale Ata nuovo ordinamento e stipendi. Ecco cosa cambia

Con le nuove disposizioni del titolo IV cambia la classificazione e viene introdotta la figura dell'operatore scolatisco. Aumentano anche i salari fino a 2000 euro lordi in più

Sono entrate in vigore il 1° maggio le nuove disposizioni del titolo IV che riguarda il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (Ata) nella scuola. Queste norme sono contenute nel contratto collettivo nazionale 2019-2021 (CCNL), sottoscritto il 18 gennaio 2024 all’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran). Tra le novità rilevanti: il sistema di classificazione del personale Ata passa da cinque a quattro aree, viene introdotta la figura dell’operatore scolastico e aumentano gli stipendi.

Nuova classificazione e l’operatore scolastico

Con la riforma del titolo IV del contratto collettivo nazionale, il personale Ata viene così diviso: funzionari ed elevata qualificazione (queste due sezioni prima erano separate), assistenti, collaboratori e operatori. All’interno di quest'ultima area è stata introdotta la nuova figura dell’operatore scolastico. Questo svolge diverse mansioni, per citarne alcune: accoglie e sorveglia gli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, nel cambio dell’ora o nell’uscita dalla classe per l’utilizzo dei servizi e durante la ricreazione e del pubblico. Si occupa della pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze. Vigila, in generale, sugli alunni e sorveglia i locali scolastici.