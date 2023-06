Mutui, perché le rate a tasso variabile rischiano aumenti fino al 70%

9/9 ©Ansa

Da luglio costerà di più anche onorare le rate per l’acquisto di altri beni materiali come automobili ed elettrodomestici. Il tasso di interesse medio potrebbe arrivare al 13,6% con le rate della macchina che in dieci anni potrebbero aumentare complessivamente di 10mila euro

Garanzia mutui casa per gli under 36, in arrivo la proroga fino al 30 settembre