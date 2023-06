Perché la BCE continua ad aumentare i tassi di interesse

Tra inflazione e aumento dei tassi

Ci sono buone notizie per gli italiani riguardo l'inflazione: a giugno i prezzi sono aumentati del 6,4% rispetto a un anno fa, diventando così il rincaro minore dell’anno, considerando che a maggio era stato del 7,6%, mentre l’autonno scorso si era arrivati al +12%. Cosa è aumentato principalmente? Come si è potuto vedere c'è stato un netto miglioramento per quanto riguarda l’energia che è arrivata -3,1%, i prezzi rimangono sostanzialmente stabili in generale, con lievi aumenti nel settore degli spettacoli, dei prodotti alimentari e su ristoranti e hotel. Prezzi fermi ma molto alti, dall’inizio del 2021 siamo a quasi il +16% in due anni e mezzo. Cosa può fare quindi la Bce? Lagarde ha detto che l’inflazione per due terzi è causata dai profitti delle aziende, anche nei primi mesi del 2023, secondo il fondo monetario internazionale, i profitti delle imprese contribuiscono all’inflazione per il 49%. Per combattere l’inflazione bisogna quindi aumentare i tassi, per questo ancora a luglio ci sarà un aumento e a settembre si vedrà se ritoccare nuovamente la percentuale.