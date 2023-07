3/5 Sky TG24

Inoltre è interessante andare a vedere che tipo di mutui vengono stipulati in questo periodo. Osservando i dati di quelli accesi nell’ultimo trimestre, si vede come l’82% sono a tasso fisso mentre il 14% sono a tasso variabile. Una quota non proprio irrisoria, considerando che al momento non sono convenienti

Inflazione e tassi alti, i rischi per la crescita e le famiglie