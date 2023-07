Mutui, da allungamento rate agli sconti per under 36: le misure

2/8 ©Ansa

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nei giorni scorsi ha ricordato che "è indispensabile e urgente l’allungamento della durata dei mutui a tasso variabile". Sulla sponda bancaria, il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, ha ricordato che "le banche in Italia mantengono quasi i due terzi dei mutui a tasso fisso, con tassi di raccolta in continuo aumento", ma su richiesta si può "allungare la durata dei mutui per chi è in regola con i pagamenti o realizzare surroghe". E per i giovani? Quali sono le misure in campo?

