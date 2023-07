Mutui a tasso variabile su del 75%, come difendersi dalla super rata

11/12 ©IPA/Fotogramma

Esiste una terza possibilità per abbattere il mutuo o addirittura estinguerlo in anticipo senza more. Secondo quanto previsto dalla Legge Bersani del 2007 chi ha liquidità da parte può ridurre le rate senza incappare in penalità

Mutui, come abbassare la rata: cosa si può fare con le regole attuali