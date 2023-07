1/7 ©Ansa

Matteo Salvini non cede sulla pace fiscale e tira dritto con la sua nuova proposta: una sorta di saldo e stralcio per i debiti fino a 30mila euro. In pratica, la posizione debitoria scomparirebbe se si pagasse una percentuale del debito con il fisco. Una possibilità andata in questi anni di pari passo con quella della rottamazione delle cartelle, nella quale invece si paga tutto il debito ma depurato da sanzioni e interessi

