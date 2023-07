Fisco, Ruffini: lotta all’evasione giusta, non è perseguitare qualcuno

Economia

L’Agenzia delle Entrare con un provvedimento ha aggiornato lo schema già pubblicato a febbraio per recepire le ultime modifiche normative. Viene inserita l'opzione per la rateazione mensile e modificato il calendario dei versamenti delle prime tre rate: le nuove scadenze sono 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023 e 20 dicembre 2023

