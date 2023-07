6/9 ©IPA/Fotogramma

La crescita della stabilità è ancora più evidente guardando al saldo annualizzato che identifica la variazione tendenziale su base annua delle posizioni di lavoro. Ad aprile 2023 si registra un saldo annualizzato positivo pari a 492mila posizioni di lavoro con una variazione positiva che per il tempo indeterminato risulta pari a 390mila unità e solo di 102mila unità per tutte le altre tipologie di lavoro (+36mila per gli intermittenti, +27mila per gli apprendisti, +26mila per gli stagionali, +24mila per i rapporti a tempo determinato e -11mila i somministrati)

Al Nord i dipendenti privati occupati 2 mesi in più all'anno. Ma pesa il lavoro nero