Lavoro, si cercano sempre più esperti informatici: i profili richiesti

Secondo una ricerca Experis del gruppo Manpower, i profili Ict più richiesti in Italia gravitano tutti intorno al settore della cybersicurezza: esperti in tecnologia Sap, sviluppatori Java e data scientist architects trovano impiego con più facilità. Milano si conferma la città che offre più occasioni con il 30% degli annunci nazionali legati al settore IT, digitale e tecnologia

Musk lancia xAI, l'intelligenza artificiale che sfida OpenAI e Google