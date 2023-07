Timeline, intelligenza artificiale: le ripercussioni sul lavoro

Scarpetta: “Ci sono luci e ombre”

“Ci sono luci e ombre, dopo la pandemia la disoccupazione è calata, anche a livello Ocse, ma i salari reali sono diminuiti, complici anche i ritardi della contrattazione collettiva e questo è un problema generalizzato in tutta Europa – ha spiegato Scarpetta parlando della situazione economica attuale - Germania e Francia hanno affrontato il problema con un aumento una tantum per adeguare i salari”. Secondo Scarpetta, il Pnrr “è uno strumento fondamentale per mettere mano a riforme strutturali di cui sia l'Italia che i Paesi Ue hanno bisogno, sia sul fronte digitale che per la transizione verde, oltre che per la formazione continua degli adulti già sul mercato di lavoro – ha proseguito Scarpetta –. Sono i lavori a basse competenze quelli più a rischio automazione – e quindi a essere sostituiti dall'intelligenza artificiale – per questo serve un investimento massiccio sulla formazione”. La diffusione dell'intelligenza generativa “ha impresso velocità alla diffusione dell'utilizzo di questa tecnologia che potrà avere un impatto ampio su diversi tipi di lavori, a rischio soprattutto i posti per i giovani, anche altamente specializzati. Le persone con un'alta qualifica sono contente di queste nuove tecnologie, ma chi ha competenze medio-basse è molto più preoccupato, oltre a sparire il lavoro c'è anche il rischio di riduzione del salario”, ha concluso Scarpetta.