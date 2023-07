6/8 ©IPA/Fotogramma

La regolarizzazione del lavoro domestico in nero è uno degli obiettivi principali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Nel 2021, secondo i dati di Osservatorio Domina, i lavoratori domestici regolari erano in tutto 961.358. Il settore è però quello in cui c’è il maggior numero di lavoratori in nero (oltre la metà, 52,3%). I datori di lavoro sono in tutto 2,1 milioni: 1 milione regolari, 1,1 irregolari