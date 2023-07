Bolletta della luce, alcune voci aumenteranno: ecco quali

Le tariffe sull'elettricità resteranno sostanzialmente invariate nei prossimi tre mesi secondo le stime dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), che prevede un trimestre di calma piatta per gli utenti del mercato tutelato. Alcune voci che compaiono in fattura subiranno però variazioni come l’aumento dei costi di approvvigionamento energetico, mentre caleranno gli oneri di sistema. La spesa complessiva nell’anno per la famiglia tipo sarà di circa 1.150 euro in crescita del 7,3%