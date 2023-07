Casa, come cambieranno le agevolazioni sugli impianti di riscaldamento

La trattativa in corso a Bruxelles sulla direttiva “Case green” muterà la geografia degli investimenti sugli impianti di riscaldamento per i prossimi anni. In attesa della nuova classificazione energetica, la fine degli sconti per l’installazione di caldaie a gas spiana la strada allo stop definitivo entro il 2030 e premia i sistemi energetici ibridi e quelli che usano combustibili rinnovabili. L’obiettivo resta la riduzione dell’impatto climatico dagli edifici e la riduzione della dipendenza dal gas russo