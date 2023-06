Via libera dei Paesi Ue al nucleare come fonte per rinnovabili

Mondo

Zaporizhzhia, Grossi all'Onu presenta il piano per prevenire incidenti

Il direttore dell'Aiea ha portato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite un plan in 5 punti per salvare la centrale nucleare in territorio ucraino, a rischio per il conflitto con la Russia. “La situazione è fragile, impegni essenziali per evitare il pericolo di un incidente catastrofico”, ha detto

Il direttore generale dell'Aiea Rafael Mariano Grossi ha presentato ieri all’Onu un piano in cinque punti per salvare la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Nel suo intervento ha parlato di "impegni essenziali per evitare il pericolo di un incidente catastrofico"

I cinque punti prevedono che non ci sia "nessun attacco da o contro la centrale nucleare, di non usare l'impianto come deposito o base per armi pesanti o personale militare, non mettere a rischio l'alimentazione esterna dell'impianto, proteggere da attacchi o atti di sabotaggio tutte le strutture, i sistemi e i componenti essenziali per il funzionamento sicuro e protetto, non intraprendere azioni che compromettano questi principi”