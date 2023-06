3/9 ©IPA/Fotogramma

Il forfait è stato introdotto con la manovra per il 2015, nella forma di sistema semplificato per le piccole attività. In breve tempo ha già raggiunto la diffusione della tassazione ordinaria. In particolare, questo boom è stato agevolato dai cambiamenti sulle soglie. Nel 2019 il limite di ricavi o compensi era stato uniformato per tutte le categorie e portato a 65mila euro, ora ancora alzati

Partite Iva, dal regime forfettario alle fatture elettroniche: le regole 2023