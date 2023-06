8/10 ©IPA/Fotogramma

IN CASO DI ACQUISTI A GIUGNO – Viste le tempistiche, la domanda giunge spontanea: cosa fare se si compra casa a giugno, mese del pagamento? Con la nuova Imu, in vigore dal 2020 si paga l'acconto pari a un mese di possesso, cioè quello di giugno. Con le vecchie regole, l'acconto sarebbe stato metà del tributo previsto per l'intero anno (perciò 3,5 mesi). Il mese di trasferimento viene pagato da chi possiede la casa per almeno 15 giorni (in caso di pari durata, il mese è pagato dall'acquirente): il giorno d'acquisto è contato in capo a chi acquista