Imu, l’acconto per il 2023 scade il 16 giugno: cosa sapere

Tra pochi giorni scade la prima rata del pagamento dovuto ai Comuni per le case nelle quali non è stata stabilita la residenza. Presenti la riduzione al 25% per gli immobili affittati a canone concordato e del 50% per quelli concessi in comodato gratuito. È inoltre possibile l’esenzione nel caso in cui ci sia un’occupazione abusiva, a patto che sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria, e per gli abitanti dell’Emilia-Romagna colpiti di recente dall’alluvione