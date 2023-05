4/10 ©IPA/Fotogramma

A differenza dei conguagli in positivo, per quelli in negativo la somma da restituire “sarà rateizzata in più tranche, il cui importo non sarà comunque superiore al quinto del debito totale". Solitamente gli assegni, per i percettori abituali e nel caso in cui non siano intervenute variazioni Isee, arrivano tra il 10 e il 20 di ogni mese, mentre tra il 20 e il 30 vengono erogati tutti gli altri. A maggio i tempi si sono quindi allungati quasi per tutti

Natalità, come funzionano gli incentivi nei vari Paesi