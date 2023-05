5/8 ©Ansa

Ci sono 357 milioni destinati alla rinaturalizzazione dell'area del Po. Mentre per gli interventi sulla resilienza della rete elettrica sono previsti 500 milioni. Più nel dettaglio, l'investimento per 2,5 miliardi per la riduzione del rischio alluvionale comprende misure strutturali come la messa in sicurezza delle frane o la riduzione del rischio di alluvioni nelle aree metropolitane e altre volte alla riqualificazione, al monitoraggio e alla prevenzione dei rischi emergenti

Alluvione Emilia-Romagna, l’impatto sull’economia italiana. A partire dall’agricoltura