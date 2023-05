Alluvione Emilia Romagna, si teme emergenza sanitaria

La sindaca di Conselice ha firmato un’ordinanza che impone ai cittadini delle zone ancora allagate di lasciare le proprie case per motivi igienico sanitari. Sono intanto partite le vaccinazioni straordinarie. Gli acquitrini moltiplicano i rischi dalle zanzare che trasmettono i virus Chikungunya, Dengue e Zika. "Fondamentale flessibilità sui fondi", dice la premier Meloni mentre von der Leyen ricorda che ci sono 6 miliardi del Recovery per il dissesto. Pressing di Bonaccini per la nomina del commissario ascolta articolo Condividi

Mentre l’acqua lentamente si ritira dalle zone alluvionate dell’Emilia Romagna, l’emergenza è complicata dal timore delle possibili conseguenze sanitarie. A Conselice, il paese del Ravennate inondato da tre fiumi, un'ordinanza della sindaca Paola Pula obbliga i cittadini residenti in zone allagate a lasciare subito le abitazioni, visto il rischio igienico e sanitario dell'acqua stagnante, unito al caldo di questi giorni (LO SPECIALE SULL'ALLUVIONE). “Al momento non ci sono emergenze sanitarie ma il ristagno dell'acqua, il mancato funzionamento delle fognature, le possibili interruzioni nell'erogazione dell'acqua potabile, la presenza di rifiuti non smaltiti, rendono rischioso permanere nell'abitato ancora allagato", spiega la sindaca che nei giorni scorsi ha avuto anche momenti di tensione con i cittadini esasperati. L'area evacuata si è ridotta, ma a causa della particolare morfologia del territorio, si prevede che la situazione possa risolversi non prima di una settimana.

La campagna vaccinale In tempi rapidi è stata organizzata una campagna vaccinale e ieri sono iniziate le somministrazioni contro il tetano e le altre malattie infettive nella Casa della comunità dell'unione dei comuni della bassa Romagna. Invece a Faenza, dove è uscito dagli argini il Lamone, la questione più urgente è quella dei rifiuti, tanto che due grandi aree sono state dedicate allo stoccaggio dei materiali. Mentre a Cesena, dove è stata oramai ripulito il fango del Savio, è stata avviata una prima ricognizione dei danni: in 48 ore sono 1.617 i nuclei familiari che hanno segnalato problemi ad abitazioni, cantine, box auto, depositi, arredamenti, auto e altri veicoli.

Meloni chiede flessibilità sui fondi europei Si inizia a pensare alla ricostruzione: sono diverse le fonti su cui l'Italia può iniziare a immaginare il percorso post-alluvione. Dai 6 miliardi di euro per i progetti 'anti-dissesto' del Recovery italiano al Fondo di solidarietà europeo, che già aiutò l'Emilia Romagna a rialzarsi dopo il sisma. Poi ci sono i fondi di coesione, e anche un capitolo della nuova Politica agricola comune per emergenze particolari. Secondo la premier Meloni, è fondamentale la "flessibilità dei fondi esistenti". Mentre Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, dopo la visita nelle aree alluvionate ha ricordato che il NextGenerationEu prevede 6 miliardi per l'Italia, destinati a ridurre i rischi di inondazioni e frane.

Bonaccini spinge per nomina del commissario Le dinamiche per chiedere e ottenere sostegni da Bruxelles saranno al centro dell'incontro di lunedì fra il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto. "Devo fidarmi, voglio fidarmi" del governo, "stiamo lavorando bene con Meloni e molti ministri", ha spiegato il governatore. Resta il rebus di chi sarà il commissario per la ricostruzione. "Non c'è bisogno di farlo in 48 ore, ma non dovrà passare molto tempo", ha avvertito Bonaccini, secondo cui "entro l'inverno bisogna sistemare gli argini e ricostruire le strade". "Non mi posso autonominare commissario né mi interessa quale sarà il mio ruolo. Ci sarò al di là del ruolo che ricoprirò".